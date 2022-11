Rúben Neves: "Se estivermos no nosso melhor, será muito difícil baterem-nos"

O futebolista Rúben Neves assumiu este domingo que a seleção portuguesa vai "fazer tudo para ganhar" o Mundial2022 e admitiu que numa competição destas "não há margem de erro", uma vez que "um dia mau" pode custar a eliminação.

"Queremos muito ganhar e vamos fazer tudo para ganhar, como sempre fazemos em todos os jogos e em todas as competições. Se estivermos no nosso melhor, será muito difícil bater a nossa seleção", afirmou o médio internacional português, em conferência de imprensa, no centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Rúben Neves salientou que "todos os jogos" no Grupo H vão ser importantes, o primeiro dos quais diante do Gana, na quinta-feira, e assegurou que a seleção nacional quer "ficar no primeiro lugar" do grupo. Os dois primeiros classificados do grupo de Portugal, cruzar-se-ão com os dois primeiros do Grupo G, que integra Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

"O nosso objetivo é ganhar todos os jogos e ficar em primeiro do grupo. É uma competição muito difícil, sem margem de erro. Num Mundial, não podemos ter dias maus, porque pode custar a eliminação. O nosso foco é máximo, para não cometermos erros e chegarmos o mais longe possível na competição", disse o jogador dos ingleses do Wolverhampton.

Pela primeira vez a participar num Campeonato do Mundo, o médio, de 25 anos, confessou que este "é um sonho para qualquer jogador" e referiu mesmo que o facto de o Mundial2022 se disputar nesta altura do ano "não é um problema", tendo em conta que os jogadores estão "numa fase em que é fácil mudar o chip".

Ainda à procura do primeiro golo por Portugal, Rúben Neves soma 32 internacionalizações desde que se estreou pela equipa das 'quinas' há precisamente sete anos, em novembro de 2015, sendo que "o espírito é o mesmo" daquela altura.

"Sempre tivemos excelentes jogadores, a jogar nas melhores equipas por todo o mundo. O espírito é o mesmo. Temos tudo para fazer um excelente Mundial, estamos motivados e esse é o nosso objetivo", vincou.

Ronaldo pode atingir estado fenomenal

Após desviar-se das perguntas - hoje menos insistentes - sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, Rúben Neves assegurou que o capitão da seleção nacional pode atingir um estado "fenomenal" no Qatar, se o coletivo estiver bem.

"Como coletivo temos de funcionar muito bem, para as individualidades sobressaírem. Se nós estivermos bem, o Cristiano vai estar fenomenal", concluiu.

Todos os jogadores no treino

A seleção portuguesa de futebol contou este domingo com todos os jogadores convocados no segundo treino no Qatar, com vista a preparar a estreia no Grupo H do Mundial2022, diante do Gana, na quinta-feira.

Depois de no sábado ter ficado privado de Diogo Dalot, António Silva, William Carvalho, Otávio, João Félix e André Silva, todos em trabalho de recuperação no ginásio, Fernando Santos teve à disposição os 26 atletas no relvado do centro de treinos do Al-Shahaniya SC, nos arredores de Doha.

Nos 15 minutos de sessão abertos aos jornalistas, os jogadores foram divididos em três grupos para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com bola, enquanto os três guarda-redes efetuaram trabalho específico junto de uma das balizas.

A estreia de Portugal no Grupo H está marcada para quinta-feira, diante do Gana, no Estádio 974, em Doha, antes de defrontar o Uruguai, a 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca este domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o Grupo A, e termina a 18 de dezembro.