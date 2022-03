Rúben Dias está lesionado e deve desfalcar Portugal nos 'play-off' do Mundial2022

Lewandowski vence o The Best. Rúben Dias e Ronaldo no onze do ano

O defesa do Manchester City Rúben Dias está lesionado e deve desfalcar a seleção portuguesa de futebol nos 'play-off' para o Mundial2022, diante da Turquia, em 24 de março, confirmou esta sexta-feira o treinador do clube inglês.

"Sim, tem uma lesão. Quatro a seis semanas [de fora], sim. Acontece durante a temporada e outros dos nossos melhores jogadores também estiveram fora alguns meses. É o que é, não vou chorar e temos outros jogadores disponíveis", disse o técnico espanhol Pep Guardiola, em conferência de imprensa.

Na terça-feira, o habitual titular no eixo da defesa dos campeões ingleses foi substituído ao intervalo do jogo no terreno do Peterborough, para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, que os 'citizens' venceram por 2-0.

O defesa central, de 25 anos, é um dos indiscutíveis para o selecionador luso, Fernando Santos, mas, muito provavelmente, não vai recuperar a tempo de integrar a equipa das 'quinas', que defronta os turcos no Estádio do Dragão, no Porto.

Caso vença a Turquia, Portugal segue para a final do caminho C dos 'play-off', defrontando, no mesmo palco, cinco dias depois, o vencedor do embate entre a Itália, campeã da Europa, e a Macedónia do Norte.