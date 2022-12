Rúben Dias ausente do treino da seleção nacional

Rúben Dias não se treinou esta quinta-feira às ordens do selecionador nacional Fernando Santos. De acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o defesa-central fez trabalho específico de recuperação no ginásio. Isto a dois dias do jogo com Marrocos, dos quartos-de-final do Mundial 2022.

Quem integrou os trabalhos foi Cristiano Ronaldo, que na véspera tinha trabalhado no ginásio junto aos titulares do jogo com a Suíça.

De resto, Nuno Mendes e Danilo Pereira já não se encontram no estágio da equipa das quinas, tendo regressado a Paris para fazerem a recuperação das respetivas lesões no departamento médico do PSG.