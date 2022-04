Rúben Amorim: "Vamos ganhar todos os jogos até final da época"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, mostrou-se este sábado convicto de que os leões vão ganhar todos os jogos até ao final da época, mas recusou avaliar se isso permitirá chegar ao título de campeão da I Liga.

"Nós vamos ganhar os nossos jogos. Tenho essa convicção de que nós vamos conseguir ganhar os nossos jogos todos. Depois, o que tiver de acontecer, acontecerá. Não acredito em mais nada do que ganhar os nossos jogos e, no fim, vamos fazer as contas", atirou Rúben Amorim, em conferência de imprensa, em Alcochete.

O técnico fazia a antevisão do encontro de domingo, frente ao Paços de Ferreira, e lembrou que o Sporting não perdeu "assim tantos pontos" mas também que "o FC Porto tem perdido ainda menos".

Por isso, alertou que "qualquer jogo pode fazer a diferença na contagem dos títulos e de objetivos", incluindo o do apuramento para a Liga dos Campeões, que não dá por garantido em caso de vitória frente aos castores, apesar de, nesse caso, aumentar para nove pontos a vantagem sobre o Benfica, que na sexta-feira perdeu por 3-2 em Braga, na abertura da jornada.

"Nós não damos nada como garantido porque, como disse antes, pode-se perder pontos em qualquer momento. É olhar para isso, temos de vencer os jogos todos se quisermos ganhar ainda o título e para garantir o segundo lugar. Quando isso estiver matematicamente garantido, aí podemos relaxar, nesse sentido, e pensar apenas e só no primeiro lugar", apontou.

Após a interrupção do campeonato para os encontros das seleções, Amorim frisou que a equipa preparou a receção ao Paços de Ferreira "da melhor maneira" e que os leões estão "claramente preparados para vencer" frente a um adversário que "fez 22 ou 23 pontos desde que o César [Peixoto] entrou" para o comando técnico.

Amorim assegurou que não vai "poupar ninguém", apesar de ter vários jogadores em risco de suspensão, se completarem uma série de cartões amarelos, nem mesmo Slimani, que "está bem fisicamente", apesar de ter feito, pela seleção da Argélia, um jogo com prolongamento que pode ter deixado marcas "mentalmente", face à eliminação dos argelinos no apuramento para o Mundial 2022.

"O que senti é que ele ainda está um pouco desiludido e o que nós temos de fazer é aumentar-lhe os índices de alegria, de motivação, para que possa manter o rendimento que tem mantido até aqui. Mas está apto para ir a jogo e vamos ver se começa de início ou no banco", assumiu o técnico dos 'verdes e brancos'.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira no domingo, em partida da 28.ª jornada da I Liga, com início marcado para as 20.30 horas no Estádio José Alvalade e arbitragem de Vítor Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

A equipa de Rúben Amorim, segunda classificada, pode aumentar para nove pontos a vantagem sobre o ​​​​​​​terceio, o Benfica, que perdeu na visita ao Sporting de Braga (3-2), na abertura da jornada, e procura reduzir a distância para o líder, o FC Porto, que é atualmente de seis pontos.

Amorim deseja que Portugal e Paulo Bento sigam em frente

Rúben Amorim comentou ainda o sorteio para o Mundial 2022 e desejou que Portugal e a Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, consigam apurar-se para os oitavos de final.

"Acredito muito que nós vamos passar. Qualquer que fosse o grupo, eu acreditava. Gostava que a Coreia do Sul passasse, porque foi um treinador que me ajudou muito em fases difíceis da minha vida, o Paulo Bento. Portanto, gostava muito que, para além de Portugal, a Coreia do Sul passasse", afirmou.

Após a fase grupos, entende Ruben Amorim, "tudo pode acontecer" no que diz respeito às ambições da equipa de Fernando Santos e também do anterior selecionador de Portugal, atualmente ao serviço dos asiáticos. "Passando a fase de grupos, tudo pode acontecer. E se há coisa que temos tido ultimamente é estrelinha. Portanto, é passar a fase de grupos, que passe o Paulo Bento também, e depois tudo pode acontecer", frisou.

Portugal ficou colocado no Grupo H do Mundial do Qatar2022, no sorteio realizado na sexta-feira, onde além da seleção de Paulo Bento vai defrontar o Uruguai, onde poderão estar os 'leões' Coates e Ugarte, além do Gana, que tem utilizado o jovem Fatawu Issahaku, que pertence aos quadros do Sporting.

À boleia do Campeonato do Mundo, que se realiza entre 21 de novembro e 18 de dezembro, Rúben Amorim aproveitou para confirmar, também, que o jovem ganês, que completou 18 anos em março, irá fazer "pelo menos a pré-época" com a equipa principal do clube de Alvalade.

"Nota-se que precisa de conselhos táticos, o que é normal num miúdo tão jovem e que vem de um futebol completamente diferente. Tem um talento muito grande, é muito rápido, chuta de muito longe, de várias zonas do terreno. Com a idade dele ainda pode aprimorar muita coisa, mas é um jogador com o qual contamos e que só depende dele para pertencer à equipa A", elogiou Rúben Amorim.

César Peixoto quer Paços a " chatear" o leão

O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, revelou a vontade de "chatear o Sporting". "Sabemos os pontos fortes e menos fortes, que não são muitos, do Sporting, um adversário que ainda está a lutar pelo título e, na minha maneira de ver, ainda joga melhor do que no ano passado. Queremos chatear o Sporting e o meu amigo Rúben [Amorim], que foi meu colega", disse César Peixoto, na conferência de antevisão da partida.

O técnico deu conta de uma equipa pacense "mais confiante" e na melhor fase da época, com a permanência praticamente assegurada, que irá procurar replicar em Alvalade a estratégia de todos os jogos, confessando que, se pudesse, tirava Paulinho do jogo de domingo.

"O Paulinho é um jogador muito importante. Sem bola é o primeiro que dá o mote para os 'timings' de pressão, com bola vem no apoio e tem umas diagonais que o tornam muito difícil de parar", argumentou.

Com ou sem o avançado do Sporting em campo, César Peixoto não tem dúvidas sobre a valia do ainda campeão nacional, "uma equipa forte" e com jogadores "100% focados" no primeiro lugar, sendo, por isso, importante ser competitivo para disputar o jogo e "tentar conseguir alguma coisa".

"A responsabilidade está toda do lado do Sporting, no ano passado uma equipa com mais ataque à profundidade e este ano com um jogo mais envolvente, mas há sempre alguns espaços que queremos aproveitar e vamos tentar contrariar dentro da nossa organização", insistiu.

César Peixoto assegurou ainda que o sexto lugar, à distância de três pontos e ocupado pelo Vitória de Guimarães, não é uma obsessão para o Paços, lembrando que "o objetivo era a permanência e isso ainda não está garantido", numa caminhada feita jornada após jornada.

"[O sexto lugar] Não é um objetivo nosso. Agora é jogo a jogo, mas, se pudermos, vamos tentar chatear", concluiu.

Luiz Carlos, a cumprir castigo após nove cartões amarelos, e Denilson Júnior, com problemas físicos, são as ausências mais relevantes para a deslocação a Alvalade, numa lista de ausentes extensiva aos lesionados de longa duração Jorge Silva, Flávio Ramos, João Vigário e Koffi.

Em contrapartida, Edi, avançado dos sub-19, vai integrar o lote de eleitos de César Peixoto.