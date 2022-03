Rúben Amorim reconhece objetivos "mais difíceis" mas "não impossíveis"

O treinador do Sporting, Ruben Amorim, reconheceu esta sexta-feira que os objetivos do clube "estão mais difíceis" na I Liga portuguesa de futebol e na Taça de Portugal, mas frisou que "não estão impossíveis".

Em conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado, com o Arouca, o técnico insistiu nessa tese e desvalorizou os resultados dos últimos cinco encontros, nos quais o Sporting só venceu um, aproveitando para lembrar que, da mesma forma, a equipa pode sempre "encaminhar para uma série grande de vitórias".

"É explicar isso aos jogadores, que está tudo em aberto. Se está mais difícil, não há como escondê-lo. Os jogadores também sentem, mas é possível. E quando é possível, isso é sempre o suficiente para as equipas se excederem", comentou o treinador dos 'leões'.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda assim, Amorim admitiu que "a equipa tornou-se mais ansiosa" desde que ficou em desvantagem no campeonato, mas lembrou que isso acontece "talvez por o seu treinador, no banco, ficar mais ansioso".

Reconheceu que "é o momento mais desafiante" desde que assumiu o comando técnico dos 'leões' e que, embora não faça bem "aos adeptos" e "ao clube", ele próprio tem de "passar por isto" e "os jogadores também".

"Ganhando ao Arouca, depois temos uma série de jogos que podemos vencer. Tudo pode acontecer e, como disse, temos a Taça de Portugal, que, da mesma forma que o FC Porto ganhou em Alvalade, nós podemos ganhar no Dragão", apontou.

No entanto, Amorim concordou que "tem existido alguma" falta de qualidade na definição das jogadas do Sporting no último terço do terreno e que esse "é um dos aspetos a melhorar", mas apontou outras falhas à equipa e recusou esconder-se "atrás do azar", apesar de insistir que o Sporting "não merecia perder com o Sporting de Braga" ou "empatar com o Marítimo".

"Também no ano passado sofríamos muito mais nos jogos e aguentávamos os resultados. E agora não estamos a aguentar porquê? São essas coisas que vamos atrás, sabendo que, às vezes, não tem explicação. Na definição está um dos grandes problemas dos resultados que tivemos, assim como defensivamente. Portanto, é olhar para tudo e tentar melhorar nos próximos jogos", apontou.

O Sporting recebe o Arouca no sábado, em encontro da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.

O técnico dos 'leões' não poderá contar "de certeza" com Pedro Gonçalves, Palhinha e Daniel Bragança para o encontro com os arouquenses, bem como para a visita ao Manchester City, na quarta-feira, e ao Moreirense, em 14 de março, sendo a disponibilidade dos três jogadores uma "incógnita" para os desafios seguintes.

Os 'leões' procuram encurtar a distância de seis pontos para o líder, o FC Porto, objetivo que falharam na ronda anterior, ao empatar (1-1) na visita ao Marítimo, um dia antes de os 'dragões' cederem pontos em casa com o Gil Vicente (1-1).