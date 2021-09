Rúben Amorim: Pote e Gonçalo Inácio falham o clássico

Jesus defende que jogo do Benfica com o Santa Clara devia ter sido adiado

Depois de Sérgio Conceição ter dito que o clássico de sábado devia ter sido adiado e que o FC Porto saiu prejudicado nesta janela de seleções, Rúben Amorim concordou com o portista. "Eu sou da mesma opinião. Já o selecionador disse, na altura. Os clubes precisam dos jogadores. Os melhores vão à Seleção. Não é justo, mas temos de encontrar soluções. Concordo com a opinião geral", disse o treinador do Sporting, que amanhã recebe os dragões em Alvalade (20.30, Sport TV).

Quanto a quem saiu mais prejudicado... depende do ponto de vista, tendo em conta que há baixas de peso do lado leonino. "O FC Porto saiu mais prejudicado com as viagens. O Pote não vai estar neste jogo, com o Ajax e com o Estoril. O Inácio não vai estar neste jogo, não vai estar com o Ajax. Tirando isto, estamos bem. Alguns jogadores da equipa B trabalharam connosco, também. E estamos preparados para vencer o jogo", revelou, confirmando depois que Tiago Tomás e Ugarte também estão fora do encontro da quinta jornada da I Liga.

Pablo Sarabia, o reforço que vem do PSG e que esta quinta-feira foi apresentado "vai ser convocado", porque "entende o jogo" e "teve uma boa adaptação" no único treino que fez com a equipa: "Traz-nos assistências, traz-nos golos. É experiente. Pode jogar por fora e por dentro. Tem muita qualidade. É mais um excelente rapaz a juntar-se ao grupo."

Sem poder contar com Pote, como se organizará o leão em campo? "O que nós mantemos são os três na frente a pressionar. Ter o Nuno Santos na esquerda não é a mesma coisa do que ter um lateral. Vamos mudando. O que muda é que o Pote tem tido influência muito grande. Há que olhar para o lado positivo", respondeu, depois de confirmar que o capitão vai a jogo: "Tenho a certeza que o Coates vai jogar e vai jogar bem."