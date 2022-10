Rúben Amorim: "O Sporting ainda tem palavra a dizer na luta pelo título"

Rúben Amorim disse esta sexta-feira que o Sporting ainda têm uma palavra a dizer sobre o título de campeão, mas advertiu que não pode perder pontos até ao Mundial 2022, que se inicia a 20 de novembro.

"Nós temos sempre uma palavra a dizer, porque ainda vamos jogar contra toda a gente e queremos ganhar todos os jogos. Enquanto for possível, lutamos por todos os jogos e por todos os títulos", atirou Ruben Amorim, em Alcochete, a finalizar a antevisão do encontro de sábado, com o Arouca.

O técnico lembrou, no entanto, que, se a sua equipa não vencer o encontro da 11.ª jornada do campeonato, volta a sentir "a turbulência" e que, depois, se não se apurar para os oitavos de final da Liga dos Campeões "vai ser muito pior".

Nesse sentido, repetiu várias vezes que "a gestão" do plantel será feita "de acordo com quais são os melhores jogadores para vencer o Arouca", nomeadamente "os que estão mais frescos", porque essa será a melhor maneira de vencer os próximos dois jogos.

"Se formos poupar jogadores ou meter os mesmos, não vamos ganhar um jogo nem o outro. O melhor que tens a fazer é ganhar ao Arouca, é a melhor forma de preparar o jogo com o Eintracht Frankfurt. A nossa prioridade é ganhar ao Arouca, essa vitória é uma energia extra para a preparação do próximo jogo", apontou o treinador dos 'leões'.

Por isso, assegurou, o Sporting vai apresentar "a melhor equipa" e "não a pensar" no encontro de terça-feira, porque, lembrou, a "prioridade é o campeonato", no qual os 'leões' estão "atrasados".

"Ganhar em Arouca, a forma como os adeptos vão encarar o próximo jogo e até a nossa equipa, é diferente. Portanto, temos de fazer o máximo e não podemos perder mais pontos, principalmente até à paragem do campeonato [durante o Campeonato do Mundo]", analisou.

Para isso, revelou Amorim, o Sporting não vai poder contar com Morita, que saiu lesionado do encontro com o Tottenham - "ainda tem de fazer exames e não sabe quanto tempo" vai ficar de fora -, bem como Paulinho, dois jogadores que se juntam ao lote de indisponíveis, que inclui ainda Neto e Daniel Bragança.

Por sua vez, "volta" o lateral-direito Ricardo Esgaio, ausente por opção desde a expulsão com o Marselha, na quarta jornada da Champions, enquanto St. Juste "continua limitado no tempo" de utilização autorizado pelo departamento médico do clube.

O Sporting visita o Arouca no sábado, em encontro da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que tem início marcado para as 20:30, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Rui Costa (AF Porto).

A equipa orientada por Ruben Amorim segue em quarto lugar no campeonato, com 19 pontos, a nove do líder, o Benfica, e a três do FC Porto e do Sporting de Braga, segundo e terceiro, respetivamente. O Arouca segue no 11.º lugar, com 13 pontos.