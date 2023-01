Rúben Amorim garante que Porro vai a jogo na final da Taça da Liga

O treinador do Sporting disse esta sexta-feira que o lateral espanhol Pedro Porro vai defrontar o FC Porto na final da Taça da Liga de futebol, mas não garantiu a permanência do defesa até ao fecho do mercado.

"Sair já não sai porque vai para estágio e estou com ele até ao jogo. O futebol hoje é diferente, mas os clubes estão em primeiro lugar e o jogador está apto a jogar, está inscrito pelo Sporting e vai jogar. Sei que tudo isto mexe com a cabeça dos jogadores, mas a indicação que tenho é que está apto", disse Amorim.

O treinador relativizou a importância da saída do jogador para Inglaterra, caso esta venha a acontecer, e sublinhou que o Sporting vale pelo conjunto.

"Este jogo não se resolve com apenas um jogador e nós funcionamos bem como equipa. Temos de ser intensos e agressivos. Estamos preparados para todos os cenários. Não sei se é o último jogo do Porro ou não, até dia 01 de fevereiro toda a gente vai saber", concluiu o treinador leonino.

O Sporting, vencedor da Taça da Liga em 2017/18, 2018/19, 2020/21 e 2021/22, vai defrontar o FC Porto, finalista derrotado em 2009/10, 2012/13, 2018/19 e 2019/20, no sábado, às 19:45, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no encontro decisivo da 16.ª edição da prova, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.