Rúben Amorim: "Foi um jogo desinspirado"

Depois da derrota em casa, Rúben Amorim reagiu à exibição da equipa do Sporting que, depois do jogo deste domingo, vê o FC Porto escapar na frente e a poder celebrar já na próxima jornada.

"Apesar de termos a iniciativa, foi um jogo desinspirado. Nos momentos que são precisos, sofremos um golo. O Benfica, depois, jogou muito baixo, à espera do erro, e faltou inspiração, no último passe, no cruzamento, nas bolas paradas.

Quando não há inspiração, torna-se difícil. Mas houve transpiração, tentaram o máximo. É futebol, é duro quando se perde a possibilidade de lutar por um título, mas há que levantar a cabeça porque temos a Taça de Portugal.

Estão ali adversários que defendem, mesmo com muita gente é preciso saber defender. Tiraram-nos alguma imaginação, tentámos criar superioridades nos corredores, não conseguimos.

Têm jogadores rápidos e aproveitaram isso. Ficaram em vantagem muito cedo e tivemos de lutar contra isso, contra uma equipa que defendia no último terço. Faz parte, o resultado mostra uma vitória do Benfica, a estratégia do seu treinador foi melhor que a minha.

Temos de ir à final da Taça de Portugal, sabendo que vamos em desvantagem [o Sporting joga na quinta-feira no reduto do FC Porto, depois de ter perdido em casa por 1-0]. É um momento duro, mas ainda temos a Taça, e temos de lutar também para fechar o segundo lugar do campeonato.

(É a semana das decisões?) Sem dúvida. É sinal também que o Sporting está nas fases decisivas das competições. Tudo pode mudar numa semana. É muito duro, hoje, mas quinta-feira podemos ter um dia bom.

No que depender de mim, vamos dar o máximo para estarmos na final da Taça de Portugal. Já conquistámos dois troféus [Supertaça e Taça da Liga], temos de levantar a cabeça, o futebol está sempre a correr. O próximo desafio é uma meia-final".