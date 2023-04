Rúben Amorim descarta Chelsea. "Estou feliz no Sporting"

"Quero continuar aqui, estou feliz aqui." Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu ao facto de o Chelsea ter o seu nome numa lista de cinco possíveis treinadores para substituir Graham Potter, despedido esta semana. O jornal The Guardian disse mesmo que os responsáveis do clube londrino pretendem entrevistar o técnico do Sporting, mas a resposta dada ontem na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta quarta-feira à noite (20.15, SportTV) com o Gil Vicente deve ter travado o alegado interesse inglês.

"Já vi muitos treinadores mudarem para outros campeonatos e não serem felizes. Dou valor ao que tenho e gosto de estar no Sporting. Se tiver de sair daqui é porque fui empurrado por lenços brancos ou por outro motivo, mas não vou deixar a porta entreaberta porque acho que o Sporting merece outro respeito. Se quiser ir digo ao presidente e ao Hugo Viana e vou", frisou Rúben Amorim, garantindo que o clube que o quiser "vai ter de pagar a cláusula".

Com esse assunto arrumado, o treinador leonino abordou a entrevista do presidente Frederico Varandas, na véspera, em que atirou algumas farpas ao Benfica a propósito dos casos judiciais em que o clube da Luz está envolvido. Amorim disse não querer alongar-se muito sobre essas declarações, mas deixou uma certeza: "Toda a gente - seja do Benfica, Sporting, FC Porto - quer que haja justiça, jogo limpo. Como treinador, se estivesse num clube com problemas, queria que se fizesse justiça. Esse é o grande objetivo de todos nós."

Outro tema abordado pelo presidente Frederico Varandas foi a necessidade de o Sporting se apurar para a Liga dos Campeões do próximo ano para que não tenha necessidade de vender jogadores. "Não é tempo de falar nisso estamos na luta. O planeamento está a ser feito com e sem Champions. É importante para nós manter os jogadores, mais do que comprar", disse Rúben Amorim, admitindo que para alcançar um dos lugares de acesso à prova milionária da UEFA "dava jeito o FC Porto perder pontos" no clássico de sexta-feira com o Benfica, mas recordou que o foco da sua equipa tem de ser "ganhar os jogos" que tem pela frente, sendo que "ainda é preciso ultrapassar o Sp. Braga", pelo que "é proibido perder pontos".

O jogo desta noite em Barcelos, em atraso da 25.ª jornada da I Liga, é o primeiro obstáculo desta reta final de época. "Estamos num bom momento, a jogar melhor e mais consistentes" perante um "Gil Vicente que tem boas dinâmicas". Nesse sentido, deixou um aviso: "Temos exemplos em que vínhamos de boas séries e acabámos por passar por dificuldades que nos custaram a época. Estamos preparados." Frente aos gilistas, Rúben Amorim já poderá contar com Gonçalo Inácio, mas tem a baixa de Paulinho que tem um problema num pé e não sabe quando irá estar recuperado. Também Bellerín está de fora, mas "deverá ser opção" no próximo jogo com o Casa Pia.

O Sporting vai iniciar um ciclo de jogos decisivos, nos quais se incluem os da eliminatória com a Juventus para a Liga Europa. "É um momento importante, que vai decidir muita coisa e a gestão vai ser feita dia a dia", disse o treinador, garantindo que "a prioridade é o campeonato", embora o objetivo seja também "vencer na Liga Europa". "Já provámos que podemos ganhar a qualquer equipa", concluiu.

carlos.nogueira@dn.pt