Amorim diz que fica no Sporting até final da época "aconteça o que acontecer"

O treinador Rúben Amorim disse esta sexta-feira que ficará no Sporting até ao final da época, "aconteça o que acontecer", mas assumiu, em Alcochete, estar desejoso pela interrupção do campeonato para o Mundial do Qatar.

"Até ao fim da época, aconteça o que acontecer, eu não vou abandonar os rapazes. Vou assumir isto porque nenhum treinador deve vir para aqui sem estar pensado com o projeto", garantiu o técnico, na antevisão ao jogo com o V. Guimarães marcado para este sábado, em Alvalade, às 20.30 (SportTV).

Rúben Amorim respondia a uma questão sobre a probabilidade de ainda ser treinador do clube quando disputar a Liga Europa, em fevereiro, e sustentou a sua posição com a vontade de "mostrar que o clube está primeiro".

"Seria muito fácil para mim dizer que vou sair, porque os resultados não são bons, mas no que é que isso ajudava o clube? Vinha para aqui alguém que não estava pensado, criava instabilidade, abandonava os meus jogadores numa fase difícil para eles. Até ao fim da época não há mais conversa sobre isso. Fiquemos em 10.º ou em 11.º lugar, ficarei cá e assumirei as minhas responsabilidades", sublinhou o treinador.

Depois, perante a insistência no tema e o pedido para comentar uma proposta de renovação de contrato que tem sido noticiada nas últimas semanas, voltou a remeter uma decisão para uma fase mais tardia da temporada e assumiu a vontade de parar para refletir em tudo o que o rodeia.

"Eu não queria estar a falar sobre isso, porque eu preciso da paragem. Volto a dizer, preciso da paragem para pensar em tudo, porque eu sou o responsável pela equipa e só a equipa é que pode mudar este momento do Sporting", admitiu.

A interrupção do campeonato para a realização do Mundial 2022, é encarada por Rúben Amorim como uma oportunidade para trabalhar a equipa no sentido de dar "um passo em frente", recusando a ideia de voltar à forma de jogar mais defensiva e de exploração das transições ofensivas utilizada na época da conquista do título, em 2020/21.

"Não tenho problema em admitir que estou desejoso de que venha a paragem e nós não vamos dar passos atrás. Não faz sentido, só vai criar insegurança nos jogadores. Temos de dar um passo em frente, melhorar esta forma de jogar", apontou.

"Perdemos alguns objetivos, mas temos outros"

O treinador do Sporting lembrou que ainda há objetivos para lutar nesta época, apesar de estar a 12 pontos do Benfica, líder da I Liga, de estar afastado da Liga dos Campeões e da Taça de Portugal.

Ruben Amorim puxou pelo "orgulho" da sua equipa para encarar o que resta da temporada e frisou que os jogadores estão a lutar por mais do que as suas vidas e empregos.

"Perdemos alguns objetivos este ano, mas a vida continua. Ainda temos o campeonato, a Taça da Liga, a Liga Europa, portanto ainda há alguma coisa para lutar", atirou.

O técnico reconheceu, no entanto, que "é mais difícil" motivar os jogadores quando os objetivos principais estão tão distantes, mas lembrou que "há vários anos que se vão seguir" na carreira dos jogadores, "seja no Sporting ou noutro lugar" e que "toda a gente tem de pensar que estas fases acontecem".

"Agora, é mais difícil motivar os jogadores? É. Mas também já fui jogador e sei que começando a ganhar toda essa motivação se transforma em objetivos. Há sempre objetivos e há sempre maneira de motivá-los", assumiu.

Nesse sentido, admitiu que o mau momento do Sporting "também é difícil" para os jogadores, especialmente para "uma base que nunca viveu isto antes", incluindo "Gonçalo Inácio e Pote", que o treinador diz estarem "revoltados".

"Isso nota-se no jogo. Não estão perdidos, sabem sempre o que têm de fazer, mas obviamente que estão a viver este momento difícil e o que sinto neles é sempre a mesma vontade de trabalhar e alguma tristeza. O ambiente não é o mesmo, faz parte", desvalorizou Amorim.

Sobre o próximo adversário, o técnico disse estar à espera de um Vitória de Guimarães "muito forte, que vem de um bom momento", mas assumiu a vontade de que a sua equipa "seja dominadora" frente a um adversário que perdeu Marcus Edwards e Rochinha, mas segue no quinto lugar da I Liga.

"Disse apenas no balneário que tirámos os dois melhores jogadores ao Vitória e eles, mesmo assim, estão a fazer um excelente campeonato", revelou Rúben Amorim, à boleia de uma questão sobre Rochinha, que diz ser "um jogador de muito talento".

O Sporting recebe o Vitória de Guimarães este sábado, a contar para a 12.ª jornada da I Liga com início marcado para as 20.30, no Estadio José Alvalade, com arbitragem de Manuel Mota (AF Braga).

A equipa orientada por Rúben Amorim venceu apenas três dos últimos 10 jogos disputados, num período em que foi eliminada da Taça de Portugal, pelo Varzim (Liga 3) e afastada da Liga dos Campeões após perder em casa com o Eintracht Frankfurt, na última jornada da fase de grupos.

Os leões seguem em sexto lugar na I Liga, com 19 pontos, a 12 do líder Benfica, e atrás do adversário de sábado, o Vitória de Guimarães, que é quinto classificado, com 20 pontos, os mesmos que o Casa Pia, que ocupa o quarto lugar.