Roubam ao benfiquista Everton camisolas de "valor sentimental inexplicável"

O futebolista brasileiro do Benfica Everton 'Cebolinha' denunciou esta terça-feira o roubo de três camisolas de "valor sentimental inexplicável", apelando "encarecidamente" aos ladrões que as devolvam.

"Partiram os quadros onde estavam penduradas e só levaram as camisolas", escreveu o atleta nas redes sociais, dando conta do furto em casa do seu pai, em Eusébio, na zona metropolitana de Fortaleza, no Nordeste.

O equipamento roubado incluía a camisola da final da Taça do Brasil pelo Grémio, a da apresentação no Benfica e a da final da Copa América 2019 que venceu pelo Brasil, num torneio no qual foi dos melhores marcadores.

Everton Cebolinha está ao serviço da seleção brasileira na Copa América © EPA/Alberto Valdes

"Peço encarecidamente que me devolvam as camisolas, pois representam momentos únicos na minha vida", apelou o atleta que se encontra ao serviço da canarinha na Copa América, que decorre no Brasil, apesar do forte impacto da pandemia da covid-19.

No início do mês, Mário Jardel ficou sem as botas de ouro conquistadas na Europa, entre outros troféus individuais que conseguiu pelo FC Porto, Sporting e Galatasaray da Turquia.

No caso de Jardel, igualmente assaltado em Fortaleza, a história acabou bem, pois dias depois a polícia deteve um suspeito e conseguiu recuperar os objetos furtados.