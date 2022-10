Ronaldo voltou a jogar... e a marcar

Cristiano Ronaldo voltou esta quinta-feira aos jogos e aos golos na vitória caseira do Manchester United sobre os moldavos do Sheriff Tiraspol (3-0), ao apontar terceiro tento dos red devils na partida da 5.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

O avançado internacional português atuou os 90 minutos, tal como o compatriota Bruno Fernandes, enquanto Diogo Dalot esteve em campo durante pouco mais de uma hora.

O futebolista de 37 anos marcou de pé esquerdo, na recarga a uma bola cabeceada pelo próprio para defesa do guarda-redes do Sheriff.

Foi o terceiro golo da época para Ronaldo, que já havia marcado no jogo no terreno do Sheriff, a 15 de setembro e também para a Liga Europa, e no encontro diante do Everton, a 9 de outubro, para a liga inglesa.

Na semana passada, Cristiano Ronaldo recusou-se a entrar em campo, nos minutos finais do jogo contra o Tottenham, incidente que levou depois ao seu afastamento da equipa, para a jornada seguinte, contra o Chelsea, e a aplicação de um castigo. Reintegrado no início da semana, o português a ser convocado e a ir a jogo.

Erik Ten Hag, na conferência de imprensa, assumiu o regresso: "Já respondemos a todas as questões que nos foram colocadas. Esteve fora por um jogo e agora voltou".