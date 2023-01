Ronaldo vai jogar ao lado de Marega frente ao PSG

Cristiano Ronaldo e Moussa Marega. Esta poderá ser a dupla de ataque com que o Riyadh All-Star XI, um combinado do Al Nassr e do Al Hilal, poderá defrontar o Paris Saint-Germain de Lionel Messi, Mbappé e Neymar na quinta-feira às 17 horas, no Estádio Internacional Rei Fah, em Riade.

Tanto internacional português, que será capitão de equipa, como o antigo avançado do FC Porto estão entre os 22 escolhidos do treinador argentino Marcelo Gallardo, mas há mais nomes com ligações ao futebol português, nomeadamente André Carrillo (ex-Sporting e Benfica), Anderson Talisca (ex-Benfica) e Matheus Pereira (ex-Sporting).

Este jogo está a gerar muito expectativa, não só por marcar a estreia de Ronaldo em solo saudita desde que assinou pelo Al Nassr, mas também por se tratar do reencontro e talvez até o último duelo entre CR7 e o eterno rival Messi.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este encontro de caráter amigável insere-se numa visita promocional do Paris Saint-Germain à Arábia Saudita.

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, só em 22 de janeiro deve fazer a sua estreia oficial pelo Al Nassr, num jogo da Liga árabe contra o Al Ettifaq, uma vez que se encontra a cumprir uma suspensão de dois jogos imposta pela federação inglesa.

Em abril de 2022, após o jogo que o Manchester United perdeu por 1-0, em Goodison Park, Cristiano Ronaldo terá dado uma pancada na mão de um adepto de 14 anos, que o filmava com o telemóvel, que caiu no chão à entrada para o túnel.