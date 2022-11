Ronaldo tomou conta de Nova Iorque e até teve direito a estátua de cera

A noite de sexta-feira em Times Square, Nova Iorque foi dominada por Portugal. Primeiro através do Turismo de Portugal, que num vídeo de uma hora mostrou uma campanha em que são destacados 24 pontos do país para atrair turistas dos Estados Unidos.

E depois com Cristiano Ronaldo. Mais ou menos à hora que a seleção nacional estava a chegar ao Qatar, em Times Square um Ronaldo em formato vídeo promovia a sua nova estátua de cera que será exposta no Museu Madame Tussauds de Nova Iorque.

Simulando estar a telefonar para Times Square, Ronaldo cumprimenta Nova Iorque e a Times Square e faz uma contagem decrescente, durante a qual aparecem os símbolos do Turismo de Portugal e do Madame Tussauds, no final da qual é revelada a sua estátua de cera.

Na estátua, que estava na praça mais icónica de Nova Iorque dentro de uma caixa de vidro, Cristiano Ronaldo surge com o equipamento que a Seleção vai usar no Mundial e na pose do "siiiii" com que festeja os seus golos.

Além de passar nos ecrãs, a estátua também esteve em Times Square, dentro de uma enorme caixa de vidro, como é possível ver nas fotos cedidas pelo Madame Toussauds, que cita a aprovação do jogador: «Isto é mesmo cera? Estão a brincar! A cara é incrível, imaginem dois Ronaldos.»