Ronaldo pode bater já, no Mundial do Qatar, o recorde de internacionalizações por um país.

Aos 37 anos, a idade ainda não pesa a Cristiano Ronaldo, mas é preciso fazer contas aos 39 anos, quatro meses e nove dias que o capitão da seleção nacional terá no dia 14 de junho de 2024, data do início do próximo Europeu de futebol, para medir a ambição do português em jogar na prova. Se for (o sorteio da fase de qualificação é só no dia 9 de outubro), e jogar, CR7 fará história, tornando-se no jogador de campo mais velho a atuar num Campeonato da Europa, e o segundo se contabilizarmos guarda-redes.

Hoje perderia apenas para o carismático guarda-redes Gábor Király (Hungria), que jogou o Euro 2016 (ganho por Portugal) com 40 anos, dois meses e 27 dias. Até agora, o mais velho a jogar num Europeu sem ser guarda-redes é o alemão Lothar Matthäus, que tinha 39 anos, dois meses e 30 dias quando alcançou o feito, diante de Portugal (vitória por 3-0), na fase de grupos do Euro 2000 [ver tabela]. CR7 passará também a ser o mais velho entre os portugueses, batendo os 38 anos e 23 dias de Ricardo Carvalho no Euro 2016.