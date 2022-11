Ronaldo perto de assinar pelo Al Nassr contrato de 500 milhões de euros em dois anos e meio

Cristiano Ronaldo está perto de assinar contrato com os sauditas do Al Nassr, avança a Marca.

O diário desportivo espanhol diz que está em cima da mesa um vínculo e duas épocas e meia, com um salário de 200 milhões de euros por temporada (incluindo acordos publicitários), o que equivale a dizer que vai ganhar 500 milhões de euros durante a totalidade do contrato.

A Marca refere que o internacional português viu "esgotada" a possibilidade de competir na elite do futebol europeu e que está "decidido" a jogar numa liga menos competitiva mas que compense a nível económico.

Nenhuma equipa europeia se aproximou dos números do Al Nassr e dos Estados Unidos também não surgiu interesse pela sua contratação.

O avançado de 37 anos encontra-se sem equipa depois de ter rescindido com o Manchester United já este mês, a poucos dias do início do Campeonato do Mundo.

No Al Nassr jogam futebolista como o guarda-redes internacional colombiano David Ospina, o antigo lateral esquerdo do Vitória de Guimarães e internacional costa-marfinense Ghislain Konan, o médio internacional argentino Gonzalo Martínez, o médio internacional brasileiro Luiz Gustavo, o antigo avançado portista e internacional camaronês Vincent Aboubakar e o antigo atacante benfiquista Anderson Talisca. O treinador é o francês ​​​​​​​Rudi Garcia, que já orientou Lille, AS Roma, Marselha e Lyon.