Ronaldo pediu ao Al Nassr para contratar Pepe

Cristiano Ronaldo pediu aos responsáveis do Al Nassr para tentarem junto do FC Porto a contratação de Pepe, central dos dragões seu colega de seleção e que jogou com CR7 no Real Madrid durante vários anos. A notícia foi adiantada pelo jornal Marca, que refere que o defesa de 39 anos tornou-se assim em mais um dos alvos do clube saudita.

Pepe, recorde-se, termina contrato com o FC Porto no final desta temporada, numa altura em que já terá 40 anos (faz anos em fevereiro). Mas, recentemente, Pinto da Costa, líder dos dragões, deu a entender que em breve poderá ver o seu contrato renovado: "Julgo que joga mais cinco ou seis anos. É um monstro, um animal competitivo."

A intenção do Al Nassr, já se sabe, tendo como ponto de partida a contratação de Cristiano Ronaldo, é construir um plantel forte, com nomes sonantes do futebol mundial, mesmo que já em final de carreira. É nesse sentido que surge agora o nome de Pepe, proposto por CR7, a juntar-se a outros dois que já tinham anteriormente sido ventilados: Sergio Ramos, do PSG, e Luka Modric, do Real Madrid. Todos, curiosamente, têm em comum o facto de terem jogado com Ronaldo no emblema da capital espanhola.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Lembra a Marca que Pepe e Cristiano construíram uma amizade muito além do futebol. Quando coincidiram no Real Madrid, o central serviu de anfitrião quando Ronaldo chegou ao emblema merengue, e inclusivamente apoiou-o quando o avançado teve problemas com o treinador José Mourinho.

Depois, na seleção, fizeram parte do núcleo duro durante os últimos anos. No último Mundial, num gesto de respeito e amizade, Pepe chegou mesmo a dar a braçadeira de capitão a Ronaldo quando este entrou em campo na segunda parte, nos jogos frente à Suíça, ainda na fase de grupos, e depois com Marrocos, nos quartos de final.

Pepe e Ronaldo coincidiram no Real Madrid entre 2009 e 2017. Agora, tantos anos depois, podem voltar a ser colegas na mesma equipa.