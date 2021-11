Ronaldo oferece a camisola a jovem adepta que invadiu o campo

Empate disfarça má exibição e deixa Portugal a um ponto do apuramento

Cristiano Ronaldo foi esta quinta-feira surpreendido por uma jovem invasora de campo, que correu na direção do capitão da seleção nacional para lhe pedir a camisola logo após o apito final do jogo entre República da Irlanda e Portugal em Dublin, que terminou empatado a zero.

Numa altura em que já se encontrava a ser pressionada por um segurança para abandonar o relvado, a jovem viu o desejo concretizado e ainda deu um forte abraço ao avançado do Manchester United.