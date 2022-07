Ronaldo "não está à venda", insiste treinador do Manchester United

O novo treinador do Manchester United, Erick ten Hag, afirmou esta segunda-feira que Cristiano Ronaldo "não está à venda", apesar de o internacional português não estar a participar na digressão de pré-temporada à Tailândia e à Austrália.

CR7 alegou um problema familiar para falhar o arranque da pré-época da equipa inglesa.

No entanto, a imprensa internacional tem avançado que o jogador pretende sair do clube após os red devils não se terem qualificado para a Liga dos Campeões.

"Estamos a planear a época com Cristiano Ronaldo e estou ansioso por trabalhar com ele", afirmou o treinador holandês, antes de um jogo frente ao Liverpool em Banguecoque. "Eu li, mas o que eu digo é que Cristiano não está à venda. Está nos nossos planos e queremos ter sucesso juntos", reiterou.

Ten Hag revelou mesmo que conversou com Ronaldo antes de terem começado a surgir relatos de que o madeirense queria sair de Old Trafford. "Falei com ele antes do surgimento dessa questão e tivemos uma conversa muito boa", revelou, sem aprofundar o conteúdo da conversa.

Cristiano Ronaldo, que regressou ao Manchester United em agosto de 2021, 12 anos depois trocado os red devils pelo Real Madrid, tem mais um ano de contrato, mas, segundo a imprensa britânica, quer deixar a formação orientada por Erik ten Hag, na sequência da obtenção do sexto lugar na Premier League na época passada e consequente ausência da Liga dos Campeões na temporada que está prestes a iniciar.

Ronaldo marcou 24 golos em todas as competições na última temporada e foi eleito o jogador do ano do clube.

Ten Hag foi anunciado como treinador do United em maio, após uma passagem de sucesso pelo Ajax.