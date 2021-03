Ronaldo marca três na vitória da Juventus em Cagliari

O português Cristiano Ronaldo apontou neste domingo três golos em 33 minutos na vitória da Juventus em casa do Cagliari (3-1), em jogo da 27.ª jornada da Liga italiana de futebol.

Na 'ressaca' da eliminação da Liga dos Campeões às mãos do FC Porto, o avançado luso respondeu com um 'hat-trick' perfeito: marcou de cabeça, na resposta a um canto do colombiano Cuadrado, aos 10 minutos, antes de um penálti aos 25, concretizado com o pé direito, e um remate colocado, com o pé esquerdo, aos 33.

Consumado com um remate com a 'canhota' após um drible, ao receber a bola de Chiesa, o 57.º 'hat-trick' da carreira de Ronaldo, o terceiro em Itália, permitiu ainda ao futebolista chegar aos 30 golos, em 33 jogos em todas as competições de clubes, durante 2020/21.

O argentino Simeone ainda reduziu, aos 61, mas a vitória sorriu mesmo à 'Juve' graças aos tentos do 'astro' português, que chegou aos 23 golos na Liga italiana, estendendo a liderança na tabela de melhores marcadores.

Quanto à tabela da Serie A, a formação de Turim aproximou-se do AC Milan, estando a um ponto dos 56 do segundo classificado quando ambos têm 26 jogos, um a menos do que o líder Inter de Milão, que leva 65.

Os milaneses jogam ainda hoje, na receção ao sexto classificado Nápoles, enquanto o Inter já venceu, tendo ido ao reduto do Torino triunfar por 2-1 ante um adversário 'aflito', em 18.º e antepenúltimo lugar, em posição de descida.

À mesma hora, o Parma venceu a Roma de Paulo Fonseca por 2-0 e impediu os romanos de recuperarem o quarto lugar, agora perdido para a Atalanta, com a equipa da casa a ganhar três pontos importantes na luta pela manutenção, ainda que continue no 19.º e penúltimo posto, a três pontos do Cagliari, primeiro acima da 'linha de água'.

A Sampdoria, sem Adrien Silva, saiu derrotada de Bolonha (3-1), num duelo entre equipas tranquilas na tabela.

