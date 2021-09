Ronaldo já trabalha no centro de treinos do Manchester United

O internacional português Cristiano Ronaldo apresentou-se esta terça-feira no centro de treinos do Manchester United, tendo conversado com o treinador Ole Gunnar Solskjaer e alguns dos novos colegas de equipa.

No centro de Carrington, o capitão da seleção portuguesa, suspenso para o jogo com o Azerbaijão, conversou com Solskjaer, antigo colega de equipa na primeira passagem pelos red devils, e com outros elementos do plantel, informou o Manchester United, no site oficial.

A sessão de treinos, com vista ao jogo de sábado, com o Newcastle, para a Premier League, não contou ainda com vários jogadores que se encontram ao serviço das respetivas seleções.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, está de regresso ao clube de Manchester, juntando-se aos compatriotas Diogo Dalot e Bruno Fernandes, após três épocas na Juventus, voltando a um emblema que defendeu entre 2003 e 2009.