Cristiano Ronaldo celebra hoje 36 anos, uma idade em que uma grande parte dos futebolistas atravessa já o ocaso da carreira e à qual muitos outros chegam já com as botas penduradas. Mas no caso de CR7 os anos não pesam, pois mantém-se no topo, um desportista de eleição que é ainda a grande figura da Juventus e da seleção nacional, que recentemente se tornou o maior goleador da história do futebol (763 golos) e que só nesta época pelo clube de Turim já leva 22 golos em 23 jogos. Ontem, em Itália, curiosamente, o jornal TuttoSport dava conta da intenção da Juventus em renovar o contrato de CR7 por mais um ano, ou seja, até 2023.