Ronaldo faz hat trick em 45 minutos e dá vitória ao Al Nassr

Mais um hat-trick e já vão oito golos em seis jogos na Arábia Saudita (cinco para o campeonato e outro relativo à Supertaça)! Cristiano Ronaldo voltou este sábado a estar em destaque no jogo que opôs o Al Nassr ao Damac, ao apontar três golos no triunfo por 3-0 fora da sua equipa, todos apontados até ao intervalo.

Com este triunfo, o Al Nassr isolou-se na liderança do campeonato saudita, com 43 pontos, mais dois do que o segundo classificado, o Al Ittihad.

Ronaldo marcou o primeiro golo aos 18 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Aos 23' bisou, com um remate de pé esquerdo à entrada da área, e mesmo em cima do intervalo fez o terceiro, após uma boa jogada de contra-ataque do Al Nassr.

O avançado português ainda marcou o quarto aos 66', mas consultado o VAR, o golo foi anulado por fora de jogo de CR7.

Veja aqui os golos: