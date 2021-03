Ronaldo faz hat-trick, assume que bateu recorde de Pelé e é felicitado pelo brasileiro

Cristiano Ronaldo e Pelé na gala do Ballon d'Or da Fifa de 2014, numa das vitórias do português.

Cristiano Ronaldo é o jogador que marcou mais golos em partidas oficiais, tendo batido o recorde que até agora pertencia a Pelé. O português alcançou os 770 golos ao marcar três vezes na partida frente ao Cagliari, na vitória de 3-1 da Juventus. E recebeu os parabéns do jogador brasileiro.

No Facebook, Ronaldo explicou porque é que só agora considera ter batido o recorde, dizendo reconhecer os nove golos que Pelé marcou pela equipa estadual de São Paulo e o que marcou pela Seleção Brasileira do Exército. Com estes dez golos, o recorde do jogador brasileiro era de 767 golos oficiais (mas há quem conte só 757).

"O mundo mudou desde então e o futebol mudou também, mas isso não significa que possamos apagar a história de acordo com os nossos interesses", escreveu Ronaldo numa mensagem em inglês, justificando porque é que até agora não tinha reconhecido ter batido o recorde, apesar de nas notícias já ter sido apresentado antes como o melhor marcador oficial de sempre.

Numa mensagem de admiração ao próprio Pelé, Cristiano Ronaldo escreve que "não há jogador no mundo que não tenha sido educado a ouvir as histórias dos seus jogos, dos seus golos, das suas conquistas, e eu não sou exceção. E por essa razão, estou feliz e cheio de orgulho por reconhecer o golo que me coloca à frente da lista dos melhores marcadores, ultrapassando o recorde de Pelé, algo que nunca poderia ter sonhado enquanto crescia na Madeira".

Ronaldo agradece a todos os que o ajudaram a alcançar este objetivo e em especial à família. "Agora mal posso esperar pelos próximos jogos e desafios! Os próximos recordes e troféus! Acreditem, esta história ainda está longe de acabar. O futuro é amanhã e ainda há muito para ganhar pela Juventus e Portugal", concluiu.

Pelé felicita Ronaldo no Instagram

O craque brasileiro felicitou o jogador português no Instagram, partilhando uma voto de ambos. "Parabéns por quebrar o meu recorde de golos em partidas oficiais. A minha única lamentação é não poder te dar um abraço hoje", escreveu numa mensagem em português e inglês para os seus 5,8 milhões de seguidores.

"Cristiano, a vida é um voo a solo. Cada um faz a sua própria jornada. E que bela jornada você está tendo! Eu te admiro muito, adoro te ver jogar e isso não é segredo para ninguém", indicou, dizendo partilhar a foto em homenagem ao português "com muito carinho, como símbolo de uma amizade que já existe há muitos anos".