Ronaldo falha início de época no Manchester United por "motivos familiares"

Cristiano Ronaldo faltou ao treino com o Manchester United na segunda-feira por "razões familiares", poucos dias depois do jogador português ter manifestado intenção de deixar o clube.

Os jogadores do United que estiveram ausentes em serviço internacional durante a temporada encontraram-se com a restante equipa esta segunda-feira. Mas, de acordo com a imprensa britânica, Ronaldo não apareceu.

A ausência do jogador de 37 anos poderá ser interpretada como uma recente tentativa de deixar Old Trafford. Afinal têm sido recorrentes as notícias que dão conta de que Ronaldo está desapontado com o declínio do Manchester United desde que regressou no ano passado.

O United não conseguiu o apuramento para próxima edição da Liga dos Campeões, depois de ter terminado em sexto lugar na Premier League. Apesar da chegada do novo técnico Erik ten Hag, que foi contratado ao Ajax, Cristiano Ronaldo não acredita que o United possa disputar grandes títulos no futuro.

No crepúsculo de sua carreira, Ronaldo preferiria estar num clube capaz de satisfazer o seu desejo de disputar os principais prémios. O português, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, que ainda tem um ano de contrato com o United, jogou 19 temporadas consecutivas na Liga dos Campeões.

O empresário Jorge Mendes sondou o Bayern Munique e o Chelsea sobre uma possível mudança, mas o United está convencido de que CR7, que marcou 24 golos na época passada, não irá sair.

A ausência de Ronaldo surge numa altura em que o United vai partir para a digressão de pré-temporada pela Ásia e Austrália.