Ronaldo estreia-se a marcar na liga saudita (veja o golo)

Cristiano Ronaldo estreou-se esta sexta-feira a marcar no campeonato saudita, apontando de grande penalidade, já no tempo de compensação da segunda parte, o golo que deu o empate ao Al Nassr no terreno do Al-Fateh (2-2).

A equipa do internacional português esteve a perder por duas vezes. Se o antigo médio benfiquista Talisca anulou (42 minutos) a vantagem dada ao Al Fateh pelo antigo extremo portista Cristian Tello (12'), CR7 marcou o 2-2 depois de ter Bendebka recolocado o conjunto anfitrião na frente do marcador (58').

TALISCAAAA Está de pé quente o brasileiro!@AlNassrFC_EN #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #SaudiProLeague #alnassr #alfateh #Talisca pic.twitter.com/70yu8kWdrj - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 3, 2023

QUE GOLO! BENDEBKA DE PRIMEIRA! ⚽️#sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #SaudiProLeague #alnassr #alfateh #Bendebka pic.twitter.com/dmwM0pDrjo - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 3, 2023

SIIIIIII! RONALDO MARCA! @Cristiano #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #SaudiProLeague #alnassr #alfateh #Ronaldo pic.twitter.com/n6mZ5aLGqv - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 3, 2023

Ronaldo havia ficado em branco nos dois primeiros jogos pelo Al Nassr, frente ao Al Ettifaq (1-0) para o campeonato e diante do Al Ittihad de Nuno Espírito Santo nas meias-finais da Supertaça (1-3).

O Al Nassr lidera a liga saudita com 34 pontos em 15 partidas. O Al Shabab tem os mesmos pontos, mas já disputou mais um jogo.