Ronaldo é acusado de conduta "imprópria ou violenta" após incidente com adepto

Cristiano Ronaldo foi acusado esta sexta-feira pela Football Association, o órgão que rege o futebol inglês, de conduta "imprópria e/ou violenta" na sequência do caso em que atirou o telemóvel de um adepto que o filmava no final do jogo.

"Alega-se que a conduta do avançado depois do apito final foi imprópria e/ou violenta", lê-se na nota da federação inglesa de futebol citada pelos media ingleses.

O episódio aconteceu em abril após uma derrota do Manchester United frente ao Everton. O momento foi gravado e amplamente partilhado.

O internacional português chegou a pedir desculpa através de uma publicação nas redes sociais. "Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como os que atravessamos. Porém, temos de ser sempre respeitadores, pacientes e dar o exemplo para todos os jovens que gostam de futebol", escreveu.