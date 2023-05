Ronaldo dá triunfo ao Al Nassr, que se mantém a três pontos do líder Nuno Espírito Santo

O ​​​​​​​Al Nassr, com o golo decisivo do futebolista português Cristiano Ronaldo, venceu esta terça-feira o Al Shabab (3-2), enquanto o líder da Arábia Saudita Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, superou o Al Batin (1-0).

O conjunto treinado pelo português podia sagrar-se esta terça-feira campeão pela nona vez, mas precisava do triunfo, que alcançou graças ao golo solitário do avançado brasileiro Romarinho, apontado aos nove minutos, e que o Al Nassr fosse derrotado na antepenúltima e 28.ª jornada do campeonato.

Desta forma, o Al Ittihad mantém o primeiro lugar isolado, com 66 pontos, contra os 63 do Al Nassr, segundo posicionado.

No MRSOOL Park, em Riade, o terceiro classificado Al Shabab chegou a estar a comandar o jogo com dois golos de diferença, graças ao 'bis' de do argentino Cristian Guanca (24 e 40 minutos), mas o golo do ex-Benfica Anderson Talisca (44), já perto do intervalo, deu esperança ao Al Nassr.

Abdulrahman Ghareeb viria a repor a igualdade, aos 51 minutos, abrindo caminho para Ronaldo anotar o terceiro e decisivo golo, aos 59, naquele que foi o seu 14.º golo no campeonato.