Cristiano Ronaldo começa o jogo no banco frente à Suíça

Informação está ser avançada pela RTP. Cristiano Ronaldo vai iniciar o jogo com a Suíça (às 19.00) no banco. Condição de suplente do capitão português pode estar relacionada com a polémica na substituição no jogo frente à Coreia do Sul, quando dirigiu palavras ao selecionador nacional descontente com a saída.

Na conferência de lançamento do jogo com a Suíça, Fernando Santos admitiu que não tinha gostado da atitude e Ronaldo, mas não se pronunciou sobre a titularidade ou não do avançado português. Gonçalo Ramos deverá assim ser titular.

O onze de Portugal deve ser o seguinte: Diogo Costa, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, João Cancelo, William Carvalho, Bruno Fernandes, Otávio, Bernardo Silva, João Félix e Gonçalo Ramos.

Ao início da tarde, Ronaldo tinha deixado uma mensagem de confiança nas redes sociais. "Hoje é por Portugal! Pelos portugueses. Por nós e pelos nossos. Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo!", escreveu o jogador no Facebook.

Desde o Mundial2006 que Ronaldo não falhava de início um jogo da seleção portuguesa. Na ocasião, ainda na fase de grupos contra o México, e já com Portugal apurado, Luiz Felipe Scolari decidiu poupar o avançado, que nem no banco esteve.