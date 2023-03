Ronaldo ainda tem condições para ser titular na seleção

Aos 38 anos, Cristiano Ronaldo ainda mantém intactas as condições físicas para continuar a ser titular da seleção portuguesa, mesmo que esteja a atuar na Arábia Saudita, no Al Nassr, um campeonato periférico e longe da ribalta da Premier League, onde defendia as cores do Manchester United. Este é o resultado de uma sondagem da Aximage, feita para o DN,JN e TSF, na qual 48% dos inquiridos aprova a integração de CR7 no onze de Roberto Martínez, enquanto 29% acha que o avançado não devia jogar de início, 11% considera que nem devia ser convocado, e, por fim, 12% não sabe. Isto antes do jogo de hoje com o Liechtenstein, no arranque do apuramento para o Euro 2024.

Os inquiridos simpatizantes do Sporting, clube que formou Cristiano Ronaldo para o futebol, são os maiores apoiantes do capitão da equipa das quinas, seguindo-se os adeptos do FC Porto e Benfica. No último Mundial 2022, recorde-se, CR7 foi titular nos três jogos de Portugal na fase de grupos, mas acabou relegado para o banco nos oitavos de final e nos quartos, frente à Suíça e Marrocos, respetivamente. No duelo com a Coreia do Sul, não gostou de ser substituído, o que provocou polémica e desgaste no relacionamento com Fernando Santos.

O jogo de hoje marca a estreia do espanhol Roberto Martínez no cargo de selecionador nacional. No currículo, o treinador levou a Bélgica ao terceiro lugar do Mundial 2018, mas esse feito parece passar despercebido aos inquiridos. Na sondagem, 47% das pessoas inquiridas não sabe se o técnico foi a escolha certa para render Fernando Santos no cargo de selecionador, enquanto a margem entre os que concordam com a escolha (24%) e aqueles que discordam (27%) é mínima. O novo selecionador, que fez trabalho na seleção belga e também no futebol inglês ao serviço do Swansea City, Wigan e Everton, assinou contrato até 2026 e tem como missão levar a equipa das quinas ao Euro 2024 e também ao Campeonato do Mundo 2026.

Rafa fez bem

Finalmente, Rafa. Há seis meses, o avançado do Benfica anunciou a renúncia à seleção portuguesa e a maioria dos inquiridos considera que não deve voltar atrás na decisão e estão, por isso, ao lado do jogador. Porém, a "votação" foi renhida: há uma diferença percentual de apenas dois pontos entre o "não" (36%) e o "sim" (34%).

Cansado de não ser utilizado com frequência, o extremo prescindiu de participar no Mundial para se dedicar totalmente ao Benfica, clube que representa há sete temporadas. Ainda assim, os adeptos encarnados são os maiores defensores, de acordo com a sondagem, do regresso à equipa das quinas, em contraponto com os simpatizantes do Sporting, os menos interessados. Na altura da convocatória, Roberto Martínez revelou que conversou com o jogador, mas não o conseguiu convencer a voltar à seleção.

FICHA TÉCNICA

A sondagem foi realizada pela Aximage para o DN, JN e TSF, com o objetivo de avaliar a opinião dos portugueses sobre temas relacionados com a seleção e o arranque do Euro 2024. O trabalho de campo decorreu entre os dias 13 e 17 de março de 2023 e foram recolhidas 801 entrevistas entre maiores de 18 anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, obtida através de uma matriz cruzando sexo, idade e região (NUTSII), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género, grupo etário e escolaridade. Para uma amostra probabilística com 801 entrevistas, o desvio padrão máximo de uma proporção é 0,017 (ou seja, uma "margem de erro" - a 95% - de 3,46%). Responsabilidade do estudo: Aximage Comunicação e Imagem, Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.

