Ronaldo agradece onda de apoio e assinala chegada da filha recém-nascida a casa

Cristiano Ronaldo assinalou esta quinta-feira a chegada da filha recém-nascida e o regresso da namorada Georgina Rodriguez a casa, após um parto em que morreu um dos filhos gémeos do casal.

"Lar Doce Lar. A Gio e a nossa filha bebé estão finalmente juntos connosco. Queremos agradecer a todos por todas as palavras e gestos gentis. O vosso apoio é muito importante e todos sentimos o amor e respeito que têm pela nossa família. Agora é hora de ser grato pela vida que acabámos de receber neste mundo", escreveu na descrição de uma fotografia publicadas nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

O internacional português anunciou esta segunda-feira nas redes sociais que um dos gémeos que esperava juntamente com a namorada, Georgina Rodríguez, morreu durante o parto.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", escreveu o capitão da seleção nacional.

Na terça-feira, durante o jogo da Liga inglesa, Ronaldo foi alvo uma manifestação de apoio em Anfield Road ao minuto sete (o número que utiliza na camisola), com os adeptos do Liverpool a colocarem de parte a rivalidade profunda com o Manchester United para se juntarem aos adeptos dos 'red devils' num aplauso geral que durou um minuto, acompanhado de cânticos do conhecido hino 'You'll Never Walk Alone' (nunca caminharás sozinho).

O jogador e a modelo tinham anunciado em outubro de 2021 que iam ser pais de gémeos.

O casal conheceu-se na altura em que Ronaldo estava no Real Madrid, têm uma filha de quatro anos juntos, enquanto Ronaldo tem três outros filhos.