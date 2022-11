Romelu Lukaku falha os dois primeiros jogos da Bélgica por lesão

A Bélgica realizou o primeiro treino aberto ao público no Qatar este domingo sem o goleador Romelu Lukaku, que vai falhar os dois primeiros jogos da fase de grupos do Mundial 2022, pelo que na melhor das hipóteses, só deverá estar apto no jogo com a Croácia, da última jornada, marcado para 1 de dezembro.

O avançado do Inter Milão (29 anos) já viajou lesionado para o Qatar, sendo que o selecionador belga, o espanhol Roberto Martínez, admitiu quando anunciou a lista de convocados que Lukaku não estava apto do ponto de vista clínico.

Titular dos Diabos Vermelhos, Lukaku vai assim falhar os jogos com o Canadá, na quarta-feira, e frente a Marrocos no próximo domingo, confirmou à AFP uma fonte próxima da seleção belga.

A ausência de Lukaku deverá ser compensada pelo habitual suplente, Michy Batshuayi, que alinha no Fenerbahce de Jorge Jesus, embora o selecionador belga também possa optar por lançar o jovem Loïs Openda (Lens), autor do golo na derrota com o Egito, orientado por Rui Vitória, naquele que foi o último jogo de preparação, realizado na sexta-feira.

A seleção belga chegou ao Qatar na madrugada de sábado e horas depois fez uma sessão de recuperação em seu centro de treinos em Salwa Beach, o mais distante de Doha, a 100 quilómetros a sudeste da capital.