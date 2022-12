Roma fecha portas da seleção portuguesa a Mourinho

José Mourinho é o treinador mais desejado para substituir Fernando Santos no cargo, mas a contratação do treinador não será uma operação nada fácil de concretizar... pelo menos no imediato. De acordo o jornal Gazzetta dello Sport, a Roma não está disposta a aceitar partilhar o técnico com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). E nem o pretende deixar sair no final da temporada.

O treinador português tem contrato com o clube romano até 2024. E uma da possibilidades, até ao final da época, seria Mourinho continuar a treinar o emblema italiano e conciliar o trabalho com a seleção nacional. Uma hipótese que, segundo o jornal italiano, está colocada de parte. A Gazzetta, aliás, vê até muito complicado que esta seja uma possibilidade no final da temporada, por isso avança mesmo que as portas estão fechadas para Mourinho.

O técnico aufere sete milhões de euros limpos por ano na Roma e tem contrato até 2024. Além disso não tem cláusula de rescisão. Ainda segundo o jornal desportivo italiano, Mourinho já terá mesmo comunicado à FPF que pretende continuar na Roma.

Fernando Santos deixou o comando técnico da seleção portuguesa após oito anos à frente da equipa das 'quinas', anunciou na quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.

"Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o selecionador com mais jogos e mais vitórias. Foi uma honra ter podido contar com um treinador e uma pessoa como Fernando Santos na liderança da seleção nacional", refere a FPF em comunicado.

Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol, a decorrer no Qatar.