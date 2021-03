Roma de Paulo Fonseca discute passagem às meias-finais com Ajax

A AS Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, vai defrontar os holandeses do Ajax nos quartos-de-final da Liga Europa de futebol, podendo encontrar nas meias o Manchester United, de Bruno Fernandes, de acordo com o sorteio realizado esta sexta-feira em Nyon.

O encontro entre italianos e ingleses, nas meias-finais, só acontecerá caso a formação de Manchester elimine os espanhóis do Granada, equipa na qual alinham os portugueses Rui Silva, Domingos Duarte e Domingos Quina, nos quartos-de-final.

O Dínamo Zagreb, que na quinta-feira afastou surpreendentemente o Tottenham, de José Mourinho, por 3-0, anulando a vantagem dos ingleses de 2-0, vai defrontar os espanhóis do Villarreal, de Espanha.

Nas meias-finais, o vencedor de eliminatória que oporá croatas a espanhóis, vai defrontar os ingleses do Arsenal, onde alinha Cédric Soares, ou os checos do Slavia Praga, que medem forças nos quartos.

Os encontros dos quartos-de-final estão marcados para os dias 8 e 15 de abril, e os das meias-finais para 29 de abril e 6 de maio.

A final da Liga Europa disputa-se na Arena Gdansk, na Polónia, em 26 de maio.

QUARTOS-DE-FINAL

Granada-Manchester United

Arsenal-Slavia Praga

Ajax-AS Roma

Dínamo Zagreb-Villarreal

MEIAS-FINAIS

Granada/Manchester United - Ajax/AS Roma

Dínamo Zagreb/Villarreal - Arsenal/Slavia Praga