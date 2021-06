Roland Garros. Número um do mundo desiste na segunda ronda

A tenista australiana Ashleigh Barty, número um mundial, desistiu esta quinta-feira, devido a lesão, na segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam da temporada, durante o encontro com a polaca Magda Linette.

Já depois de ter sido assistida no final do primeiro set, Barty, vencedora do major parisiense em 2019, acabou por desistir quando perdia por 6-1, 2-2, ao fim de 48 minutos.

No primeiro encontro do torneio francês, na terça-feira, já tinha sentido problemas físicos, mas acabou por vencer a americana Bernarda Pera.

"É de partir o coração", disse a tenista australiana, de 25 anos, revelando que esta lesão foi contraída nos treinos no passado fim-de-semana. "Tivemos dois, dois e meio, três meses excepcionais e o que aconteceu hoje e esta semana aqui em Paris não vai tirar nada disso", acrescentou.

Linette, 45.ª do ranking mundial, qualificou-se pela segunda vez para a terceira ronda de Roland Garros, na qual vai defrontar a tunisina Ons Jabeur, 26.ª da hierarquia WTA.