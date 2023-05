Roger Schmidt: "Penso que merecemos o título"

O jogo que pode dar o título ao Benfica, no sábado, às 18.00, é frente ao Santa Clara, que é última da tabela classificativa da I Liga 2022-23. Tendo em conta que o adversário já desceu de divisão, o que espera do jogo de amanhã? "O Santa Clara não tem nada a perder. Basta ver e analisar os últimos jogos que fizeram, não jogam como uma equipa despromovida. Têm jogado bom futebol, jogam com intensidade, são rápidos. Estou à espera de um adversário que joga sem pressão perante um estádio cheio. Espero um bom jogo e estamos preparados, sabemos qual a nossa situação. Foi uma longa viagem até chegarmos aqui e amanhã é a última jornada, sabemos que se vencermos somos campeões", disse esta sexta-feira Roger Schmidt.

Sobre o onze que vai escolher e se o regresso de Bah após lesão vai sentar Aursnes no banco, o alemão atirou: "Está à espera do onze na conferência de imprensa... O Bah teve um impacto importante no domingo (frente ao Sporting, 2-2) e está de volta de lesão. Aursnes é muito importante para nós, é um jogador muito flexível e posso utilizá-lo em várias posições. Já jogou atrás, no meio-campo, como segundo ponta-de-lança... Demonstrou sempre muita qualidade e a sua personalidade extraordinária de aceitar e dar sempre o seu melhor independentemente da posição onde joga. Temos várias opções. É muito bom contar com quase todos os jogadores. Infelizmente Guedes tem um problema, já tinha sido operado e teve muito impacto quando entrou no domingo, mudou o jogo. Estamos todos muito tristes com a sua lesão mas é mais uma razão para amanhã fazermos um bom jogo."

Há pouco mais de um mês, Benfica tinha dez pontos de vantagem para o FC Porto, agora tem apenas dois e mesmo dependendo só de si para ser campeão - vencer ou empatar com o Santa Clara. "A temporada é uma maratona e a situação é muito clara: fizemos muitos pontos esta temporada e agora temos o último jogo para vencer. Cada jogo representava uma tarefa. No domingo passado a tarefa foi recuperar e foi um empate muito importante porque é diferente perder ou empatar [com o Santa Clara]. Foi um bom dia para nós", defendeu Schmidt.

Segundo o treinador das águias, a equipa está confiante, mesmo com pressão, tensão e nervosismo à mistura. "Mesmo em jogos internacionais, nos playoffs da Champions, havia muita pressão nos jogadores, na equipa e no clube e demonstrámos que nos conseguimos concentrar no que estamos a fazer em campo. Os jogadores demonstraram muita qualidade mas também resistência a este tipo de pressão. Em momentos difíceis é quando jogamos o nosso melhor futebol muitas vezes", disse o treinador na última conferência de imprensa da época.

E como ainda não é "altura para balanços" porque ainda há um "objetivo por conquistar", também não lhe cabe a ele, segundo o próprio, dizer se o Benfica foi a melhor equipa deste ano em Portugal: "Penso que merecemos o título, mas isto não é por merecer que se vence, é preciso conquistá-lo. No fim da temporada, a equipa que está em 1.º lugar merece sempre o título."