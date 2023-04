Roger Schmidt e a renovação. "Para mim foi muito fácil"

Roger Schmidt defendeu este sábado que o Benfica é "um lugar extraordinário para viver o futebol", razão pela qual não teve dúvidas em assinar a renovação do contrato pelo clube, na sexta-feira.

"Já tinha dito várias vezes que tínhamos muito tempo, o contrato não acabava este ano. Mas o clube perguntou-me e eu gostei que tivessem essa vontade. Falei com a minha família e acabou por ser uma decisão simples. Gosto muito do Benfica, acredito no clube, nos adeptos, nos jogadores, no staff. Acho que é um lugar extraordinário para viver o futebol, lutar por títulos e, ao fim ao cabo, foi por isso que a decisão foi rápida", disse o técnico na conferência de antevisão do jogo de amanhã com o RioAve em Vila do Conde. "É um tema que está encerrado. Agora queremos é jogar bom futebol nos próximos anos, mas temos de nos concentrar no próximo jogo", acrescentou.

No entanto, teve de voltar à questão, para explicar o timming da renovação, antes de jogos importantes como os que se seguem. "Porque fica resolvido. Foi uma negociação muito fácil. Tenho uma excelente relação com os responsáveis do Benfica e quando me perguntaram falámos sobre isto. Foi fácil encontrar uma solução que agradasse ambas as partes. É algo que não vai ter qualquer impacto na situação atual", disse.

Quanto ao que o presidente do clube, Rui Costa, lhe terá pedido, Schmidt afirmou que não há grandes dúvidas. "O que se espera é muito claro: bom futebol e troféus. Estamos aqui, somos o Benfica, sabemos o que querem os benfiquistas. Tudo isto é muito claro. Vejo potencial no clube e estou muito convencido de que podemos dar alegrias aos adeptos", afirmou, acrescentando que no final da época vai pensar em aprender português. "Vou estar pelo menos mais três anos em Portugal, seria excelente aprender a língua. Espero conseguir".

