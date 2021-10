Ricardo Horta deu a vitória ao Braga na Bulgária

O Sporting de Braga deu esta quinta-feira um passo importante para o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa ao vencer, na Bulgária, o Ludogorets, por 1-0, em jogo da 3.ª jornada do grupo F da Liga Europa.

A equipa treinada por Carlos Carvalhal marcou o único golo do jogo logo aos sete minutos através de Ricardo Horta, após passe de Nuno Sequeira. Na resposta, os búlgaros ainda empataram mas o VAR acabou por invalidar o lance.

Os bracarenses, que conquistaram a segunda vitória, ocupam o segundo lugar com seis pontos, menos um que os sérvios do Estrela Vermelha que foram à Dinamarca empatar 1-1 com o Midtjylland.