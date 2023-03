Ricardo Carvalho na equipa técnica de Martínez

Ricardo Carvalho vai integrar a equipa técnica do novo selecionador nacional, Roberto Martínez, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

O antigo defesa central, que vai ser adjunto do treinador espanhola, junta-se assim ao antigo companheiro de seleção Ricardo Pereira, que vai assumir a função de treinador de guarda-redes.

Também vão colaborar com Martínez o antigo avançado de Desp. Chaves e Belenenses, Jesus Seba, que vai liderar o departamento de observação; o galês Richard Evans, que vai ser adjunto e liderar a área de performance da seleção; o inglês Anthony Barry, treinador adjunto no Chelsea que vai acumular funções idênticas na seleção nacional; o espanhol Iñaki Bergara, responsável pelo treino específico de guarda-redes; Bruno Pereira, que vai exercer funções no departamento de análise e inovação; e o belga Stijn Campo, que vai integrar o departamento de análise e inovação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Todos os elementos agora conhecidos vão exercer funções na preparação para os jogos da campanha de qualificação para o Euro 2024.

A primeira convocatória do novo selecionador português será divulgada na sexta-feira, com Portugal a defrontar Liechtenstein e Luxemburgo no arranque do apuramento para o Campeonato da Europa.

Martínez, que sucedeu a Fernando Santos após o Mundial2022, tem uma conferência de imprensa agendada para as 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Em jogos do Grupo J de qualificação para o Europeu que vai decorrer no próximo ano na Alemanha, Portugal defronta o Liechtenstein em 23 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, atuando três dias depois no Luxemburgo.

O agrupamento inclui ainda a Islândia, a Eslováquia e a Bósnia-Herzegovina.

Roberto Martínez, de 49 anos, foi o escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol para render Fernando Santos, que abandonou o cargo após o Campeonato do Mundo do Qatar, no qual a seleção nacional alcançou os quartos de final.

Martínez passou os últimos seis anos na seleção da Bélgica, tendo sido semifinalista e terceiro classificado no Mundial2018, que decorreu na Rússia.

Antes, o técnico espanhol fez toda a carreia no futebol inglês, em que comandou Everton, Wigan e Swansea City.