Ricardo Batista conquista bronze na segunda etapa da Taça do Mundo de triatlo

Taça do Mundo

O português Ricardo Batista conquistou este domingo a medalha de bronze na segunda etapa da Taça do Mundo de triatlo, em New Plymouth, na Nova Zelândia, terminando a 36 segundos do vencedor, o neozelandês Hayden Wilde.

Batista concluiu a segunda de seis etapas do World Triathlon Championship Series em 56.32 minutos, o mesmo tempo registado pelo segundo colocado, o também neozelandês Tayler Reid, enquanto o vencedor registou 55.57.

O triatleta luso, que tinha sido 33.º na primeira etapa, em Abu Dhabi, em 03 de março, cumpriu os 750 metros da prova de natação em 09.01 minutos, antes de cronometrar 31.27 nos 20 quilómetros de ciclismo e 15.03 nos cinco quilómetros de corrida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Acho que foi uma prova bem conseguida. Saí em segundo da água, sentindo-me bastante bem, controlei o segmento de natação. Geri bem o segmento do ciclismo e, quando começámos a correr, o atleta neozelandês fugiu logo. Conseguir ir para casa com um terceiro lugar, é muito bom nesta fase, já que angario pontos significativos para a qualificação olímpica", disse, em declarações à assessoria de imprensa da Federação de Triatlo de Portugal.

Na prova feminina, a portuguesa Maria Tomé acabou na sexta posição, em 01:03.35 horas, sendo que o triunfo foi alcançado também por uma neozelandesa Nicole van der Kaay (01:02.57), à frente da compatriota Ainsley Thorpe (01:03.06), segunda, e da norueguesa Solveig Lovseth (01:03.14), terceira.