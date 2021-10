Ricardo Araújo Pereira ataca Rui Costa: "Não quis ou não soube impor-se"

O humorista Ricardo Araújo Pereira, apoiante de Francisco Benítez na corrida à presidência do Benfica, disse esperar que este seja um dia importante para o clube.

"Estou confiante num dia importante para o Benfica. A fila dava a volta ao estádio, estive a conviver com muitos consócios, e estou confiante que o dia seja assim, com grande afluência, o que é sempre um sinal de vitalidade importante. E, que no fim do dia de hoje, toda a gente tenha marcado a sua posição, e isso fique registado", disse o humorista.

Ricardo Araújo Pereira reiterou o seu apoio ao candidato da lista B, em oposição ao ex-futebolista Rui Costa, que era vice-presidente e esteve em exercício no cargo de presidente após a demissão de Luís Filipe Vieira.

"Há uma série de coisas que me parece que - é impossível negar - aconteceram por ação ou omissão de Rui Costa, e o meu voto é o resultado disso", disse o humorista, considerando que o ex-futebolista patrocinou "uma estratégia de ziguezagues" a que "não quis, ou não soube, impor-se".

Em relação ao candidato que apoia, e às acusações de falta de experiência, Ricardo Araújo Pereira assinalou ser "muito raro" existir essa experiência nos presidentes anteriores, e é mais fácil para o presidente incumbente.

A finalizar, o humorista disse ainda estar curioso em relação à auditoria forense anunciada por Rui Costa, lembrando que os sócios chegam a este dia -- menos de um ano após as últimas eleições - devido a "movimentações esquisitas".

"Claro que estou curioso, uma das razões pelas quais estamos aqui é porque ouve movimentações esquisitas, nomeadamente no capital da SAD, que alguém operou e que outras pessoas não tiveram capacidade para notar. É importante que a auditoria averigue", sublinhou.

Rui Gomes da Silva prevê novas eleições dentro de "ano e meio"

O ex-candidato à presidência do Benfica Rui Gomes da Silva disse que Rui Costa vai vencer as eleições, mas mostrou-se cético sobre o futuro e antecipou nova ida às urnas em "ano e meio".

"Rui Costa merece esta oportunidade. O próximo ciclo é um ciclo muito exigente, onde vamos discutir direitos televisivos, o futuro do Benfica como clube da Europa ou grande clube de Portugal, o ano em que vamos ter de discutir se o Benfica é ou não vendido... Se querem a minha previsão, daqui a ano e meio estaremos cá outra vez com o Benfica numa grande crise. Espero não ter razão como tive há um ano", afirmou.

Em declarações após exercer o direito de voto no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, vincou que este sufrágio "encerra um ciclo" de quase duas décadas com Luís Filipe Vieira, porém, não deixou de lamentar a permanência de diversos nomes na lista de Rui Costa.

"Disse há um ano que não contaria com ninguém da lista de Luís Filipe Vieira. Espero que hoje Rui Costa vá ser eleito e com uma grande maioria, mas temo que não saiba as dificuldades que vai encontrar. Rui Costa está convencido desde 1990 que vai ser presidente do Benfica e não vou ser eu a tirar-lhe esse gosto", notou, acrescentando: "Se fosse eu, teria escolhido outro caminho. Ele é que vai ser presidente do Benfica, não eu."

Questionado sobre a razão para não se apresentar a votos e tentar a eleição, Rui Gomes da Silva explicou que soube "ler em democracia o que as pessoas quiseram", apesar de ter deixado críticas à lista apresentada há um ano por João Noronha Lopes e que defendeu estar agora associada a Francisco Benitez.

"Quem teve 35% nas últimas eleições teria a obrigação de estar aqui a disputar as eleições do Benfica, e a prova evidente é que correspondia a uma lista de interesses em que o único objetivo era, se Luís Filipe Vieira caísse -- como era previsível que caía há um ano e eu disse há um ano que estaríamos aqui em eleições -, que as ideias que eu representava e as pessoas que me acompanhavam não tivessem nenhuma hipótese de ganhar", notou.

De acordo com Rui Gomes da Silva, "a qualidade das pessoas que estavam no ano passado à frente desta lista é a mesma qualidade das pessoas que hoje estão à frente e que todos viram no último debate eleitoral".

O ex-candidato não avançou desta vez, mas não descartou uma eventual nova candidatura no futuro: "Daqui a ano e meio espero estar completamente errado. Ter razão outra vez? Tive razão em 2020, se tenho razão em 2021, aí pensarei", finalizou.

Shéu confia que "os benfiquistas vão responder" nas urnas

O antigo futebolista do Benfica Shéu Han foi um dos sócios encarnados que exerceu o direito de voto pela manhã. "O Benfica é um grande clube, um clube enorme, e esta forma de participação demonstra esse facto. Foi muito rápido. Até vim cá fora para verificar como estava o andamento e descansar as pessoas para lhes dizer que isto não vai demorar muito tempo", afirmou o ex-dirigente.

Para Shéu, este é um ato eleitoral diferente daquele que ocorreu há cerca de um ano, opondo então o ex-presidente Luís Filipe Vieira a João Noronha Lopes, sublinhando que a atual disputa entre Rui Costa e Francisco Benitez tem um outro significado.

"Cada momento tem o significado que tem. Houve necessidade de se fazer esta eleição e naturalmente que os benfiquistas vão responder, e têm respondido da forma que é normal", frisou a antiga glória benfiquista.

As eleições do Benfica decorrem das 8.00 às 22.00, no pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via online.

O recorde de participação eleitoral no clube foi alcançado em 2020, com 38 102 votantes.

Em atualização