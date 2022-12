Vídeo. Recorde aqui alguns dos melhores golos e dribles do rei do futebol

O antigo futebolista brasileiro Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, morreu esta quinta-feira, aos 82 anos. Foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, assinou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira, tendo vestido as camisolas de Santos e New York Cosmos. Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.

