Reviravolta no último minuto trama Benfica na Champions feminina

O Benfica perdeu hoje com o Bayern Munique por 3-2, em encontro da segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões feminina de futebol, no Seixal, onde consentiu a reviravolta nos últimos 30 minutos.

As encarnadas chegaram ao 2-0 com golos de Nycole Raysla (42 minutos) e Cloé Lacasse (59), mas foram tramadas por Maximiliane Rall (67) e Georgia Stanway (83 e 90+8), que sentenciou a partida já depois de Ana Vitória (89), de grande penalidade, não conseguir voltar a colocar as águias na frente.

As alemãs, como se esperava, assumiram o jogo desde o apito inicial e o Benfica preocupava-se, essencialmente, em tapar os caminhos para a sua baliza, fazendo o primeiro remate só após mais de meia hora de jogo, quando Kika Nazareth (32) atirou de muito longe, fraco e na direção da guardiã visitante.

Era, no entanto, o primeiro sinal de que as águias iam procurar mais do que não sofrer golos e Nycole Raysla (42) abriu mesmo o marcador, concluindo um lance desenhado a régua e esquadro por Kika Nazareth e Cloé Lacasse.

Na segunda parte Cloé Lacasse (59) fez o 2-0 antes da primeira hora de jogo, concluindo um lance iniciado em Pauleta, onde Ana Vitóra lançou a canadiana, que, já dentro da área, rematou cruzado e rasteiro, com a guarda-redes alemã deixar a bola passar por entre as mãos.

O Bayern Munique, no entanto, recolocou-se na discussão do resultado num pontapé de canto cobrado por Carolin Simon, que encontrou Maximiliane Rall (67) na zona da marca de grande penalidade para, nas alturas, reduzir a diferença no marcador.

Apesar de Jéssica Silva, entrada aos 60 minutos, manter a defesa alemã sempre em sentido, o assédio das visitantes à baliza de Talbert era cada vez maior e Georgia Stanway (83) aproveitou uma sucessão de perdas de bola das encarnadas para igualar o marcador com um remate à entrada da grande área.

Mas o Benfica não estava disposto a desistir da vitória e lançou-se em busca do terceiro golo, que só não apareceu porque Maria-Luisa Grohs, vilã no segundo golo das encarnadas, defendeu, junto ao poste, um penálti conquistado por Jéssica Silva e batido por Ana Vitória (89).

O jogo estava partido nesta fase e isso acabou por ser favorável ao Bayern Munique, que chegou à vitória no último minuto de compensação, quando Georgia Stanway (90+8) voltou a aproveitar uma sucessão de bolas perdidas pelas benfiquistas, em zona proibida, para despejarum balde de água gelada sobre o Seixal com novo remate de meia distância.

Com este resultado, o Benfica está em último lugar no Grupo D da Champions feminina, ainda sem pontos, tal como o Rosengard, enquanto o Bayern Munique é segundo, com seis, os mesmos do líder FC Barcelona.

Ficha de jogo

Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.

Benfica - Bayern Munique, 2-3.

- Benfica: Katelin Talbert, Christy Ucheibe, Carole Costa, Lúcia Alves, Valéria Cantuário (Catarina Amado, 80), Pauleta, Kika Nazareth (Andreia Norton, 60), Andreia Faria, Ana Vitória, Cloé Lacasse e Nycole Raysla (Jéssica Silva, 60).

Treinador: Filipa Patão.

- Bayern Munique: Maria-Luisa Grohs, Maximiliane Rall (Tainara, 83), Glódís Viggósdóttir, Saki Kumagai, Carolin Simon (Julia Landenberger, 83), Sarah Zadrazil, Georgia Stanway, Lina Magull (Emelyne Laurent, 58), Linda Dallmann (Franziska Kett, 64), Klara Bühl e Lea Schüller (Jovana Damnjanovic, 64).

Treinador: Alexander Straus.

Árbitro: Eleni Antoniou (Grécia).

Marcadores: 1-0, Nycole Raysla, 42 minutos; 2-0, Cloé Lacasse, 59; 2-1, Maximiliane Rall, 67; 2-2, Georgia Stanway, 83; 2-3, Georgia Stanway, 90+8.

Disciplina: Cartão amarelo para Franziska Kett (74), Glódís Viggósdóttir (79), Saki Kumagai (87), Carole Costa (90+3) e Lúcia Alves (90+3).

Assistência: cerca de 1000 espetadores.