Reviravolta em Portimão em jogo com chuva de petardos

O Benfica venceu este sábado o Portimonense, por 2-1, após reviravolta no jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol, marcado por uma primeira parte cheia de incidências fora de campo.

Welinton Júnior ainda colocou os algarvios em vantagem, aos 25 minutos, mas os golos de Grimaldo (45+7) e Gonçalo Ramos (50) selaram a reviravolta e segunda vitória consecutiva 'encarnada', impondo ao Portimonense uma série de 11 jogos sem vencer no campeonato.

A partida ficou marcada pelas incidências fora do relvado durante a primeira parte - uma assistência médica a um apanha-bolas e uma interrupção devido ao arremesso de tochas para o relvado por adeptos 'encarnados' -, obrigando o árbitro a conceder 15 minutos de compensação, que ainda se prolongaram com a expulsão do técnico do Portimonense.

Depois da vitória folgada sobre o Vitória de Guimarães (3-0), Nélson Veríssimo promoveu três alterações no 'onze' do Benfica, com destaque para a titularidade do avançado ucraniano Yaremchuk, enquanto nos algarvios Paulo Sérgio mudou dois jogadores, apostando em Dacosta e Welinton Júnior.

Taarabt ameaçou logo aos dois minutos, com um remate ao lado, mas o primeiro quarto de hora ficou marcado, aos 13, por uma interrupção: um apanha-bolas caiu junto à linha lateral e foi rapidamente assistido pelas duas equipas médicas, saindo normalmente em maca sem sinais de alarme.

O Benfica estava 'por cima', com Vertonghen a cabecear à figura (21 minutos) e Gonçalo Ramos a rematar ao lado (23), até que, mais eficaz, o Portimonense aproveitou para abrir o marcador, após erro de Taarabt a meio-campo, aos 25.

Um mau passe do médio marroquino, que arriscou no meio-campo ofensivo do Benfica, colocou a bola nos pés de Carlinhos, que, com excelente visão, assistiu rapidamente para Welinton Júnior surgir isolado na 'cara' de Vlachodimos, registando o seu segundo golo na I Liga esta época.

Pouco depois, o jogo foi novamente interrompido, durante 10 minutos, devido ao lançamento, por adeptos 'encarnados', de dezenas de tochas para o relvado: o árbitro chegou a mandar os 22 atletas para os balneários, mas a situação foi normalizada depois de os jogadores do Benfica terem pedido aos espetadores para parar.

Com 15 minutos de compensação para jogar, o Benfica chegou ao empate aos 45+7, num remate do lateral-esquerdo Grimaldo à entrada da área, após jogada de Taarabt na linha de fundo e corte de Willyan, na 'ressaca' de um canto cortado pela defensiva algarvia.

A primeira parte ainda teve a expulsão de Paulo Sérgio, que, devido a aparentes protestos, viu o segundo amarelo ao 16.º minuto de descontos, e um 'tiro' perigoso de Grimaldo na marcação de um livre direto, com a bola a passar rente ao poste esquerdo de Samuel Portugal (45+17).

O segundo tempo foi muito mais calmo fora de campo e, lá dentro, abriu praticamente com o 2-1 para os 'encarnados', aos 50.

Lançado por Yaremchuk, Rafa progrediu pela direita já dentro da área e rematou para a defesa de Samuel Portugal, com Gonçalo Ramos a 'encostar' facilmente para golo na recarga.

Welinton Júnior podia ter ' bisado' aos 57, mas rematou por cima em posição frontal, após jogada de Angulo em contra-ataque pela direita, numa fase em que o Benfica tentava controlar a partida.

O treinador do Portimonense, procurando uma reação mais forte da sua equipa, fez uma tripla substituição, aos 71 minutos, mas, até ao apito final, o perigo só chegou uma vez, num remate ao lado de Filipe Relvas (79), perante um Benfica que 'arrefeceu' o jogo e controlou a vantagem mínima.