Relatório e contas do Benfica chumbado por 63,49% dos sócios
Desporto

Relatório e contas do Benfica chumbado por 63,49% dos sócios

Numa Assembleia Geral conturbada, este desfecho surge a menos de um mês das eleições no clube, marcadas para o dia 25 de outubro.
Carlos Nogueira
Os sócios do Benfica chumbaram este sábado, 27 de setembro, o relatório e contas do clube referente à época 2024/25. Na votação realizada na Assembleia Geral, 63,49% dos associados votaram contra as contas apresentadas, num universo de 1188 sócios presentes na reunião magna.

Refira-se que este relatório e contas apresentava um resultado positivo de 40,7 milhões de euros, sendo que este desfecho surge numa altura em que o Benfica está a menos de um mês das eleições, marcadas para 25 de outubro.

Na Assembleia Geral de aprovação das contas marcaram presença os seis candidatos, tendo inclusive sido interrompida ao final da manhã devido a uma confusão quando o antigo presidente Luís Filipe Vieira tentou falar aos sócios, o que acabou por acontecer na parte da tarde, sem incidentes.

Ainda este sábado realiza-se uma nova Assembleia Geral para votação do regulamento eleitoral.

