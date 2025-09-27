Regulamento eleitoral do Benfica chumbado por 69,86% dos sócios em Assembleia Geral

Os sócios do Benfica chumbaram este sábado, 27 de setembro, em Assembleia Geral Extraordinária o Regulamento Eleitoral para as eleições de 2025, marcadas para 25 de outubro, anunciou o clube no seu site oficial.No Pavilhão Número 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, a proposta da atual Direção, liderada por Rui Costa, foi votada por 665 sócios, com 69,86% a votarem contra e 30,14% a favor.O presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, José Pereira da Costa tinha dito recentemente que, no caso de ser chumbado o regulamento proposto, seria seguido o regulamento de 2021. As eleições do Benfica estão marcadas para 25 de outubro, sendo já conhecidos sete candidatos, que terão de oficializar as respetivas listas até 10 de outubro: o atual presidente, Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho.Uma eventual segunda volta das eleições do Benfica será realizada a 8 de novembro, caso nenhum dos candidatos atinja a maioria de votos (50%) no escrutínio agendado para 25 de outubro, anunciou este sábado o presidente da Mesa da Assembleia Geral.Fonte de uma das candidaturas confirmou à Lusa que José Pereira da Costa comunicou aos sócios presentes na AG aquela data, pelo que uma possível segunda volta terá lugar precisamente duas semanas após o ato eleitoral, sendo que, nesse caso, será disputada pelos dois candidatos mais votados em 25 de outubro.No escrutínio de há quatro anos, Rui Costa foi eleito presidente do Benfica com 84,48% dos votos, contra os 12,24% de Francisco Benítez, no ato eleitoral mais concorrido da história do clube benfiquista, com 40.085 votantes.Este foi um dia quente no Benfica, uma vez que antes o relatório e contas relativo à época 2024/25 também tinha sido chumbado pela maioria dos sócios presentes na Assembleia Geral..Assembleia Geral do Benfica foi suspensa após sócios impedirem Vieira de falar. "Verbalmente, fui agredido".Relatório e contas do Benfica chumbado por 63,49% dos sócios.Benfica teve resultado positivo de 40,7 milhões no exercício de 2024/25