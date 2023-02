Recurso por Paulinho rejeitado. Avançado falha jogos com Rio Ave e FC Porto

"É julgado improcedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida", refere o CD da FPF, em comunicado.

O avançado dos 'leões' foi expulso na final da Taça da Liga frente ao FC Porto, que os 'dragões' ganharam por 2-0, depois de ver dois cartões amarelos, aos 63 e aos 71 minutos.

Paulinho acabou por ser punido com um total de três jogos de castigo, um devido à expulsão na partida e mais dois jogos por palavras dirigidas à equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro.

"Após sair do terreno de jogo, já expulso, dirigiu-se ao quarto árbitro com o dedo em riste da mão direita dizendo 'corruptos, corruptos, vocês são uns corruptos'", referiu o CD, citando o relatório do árbitro.

O dianteiro já cumpriu um jogo de castigo, na receção ao Sporting de Braga, e vai agora ter de cumprir os dois que lhe foram aplicados por "injúrias e ofensas à reputação", que valeram ainda uma multa de 2.550 euros.

Paulinho vai assim falhar a visita de hoje ao terreno do Rio Ave, da 19.ª jornada da I Liga, bem como a receção ao FC Porto na ronda seguinte, que está agendada para domingo, no Estádio José Alvalade.