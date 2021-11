Recorde do mundo da Meia Maratona batido em Lisboa

O atleta Jacob Kiplimo, campeão do mundo da distância, participou esta manhã na Meia Maratona de Lisboa que venceu, destacado, com o tempo de 0:57:31, o recorde do mundo da distância.

© TIAGO PETINGA/LUSA

De acordo com a organização, a prova terá ainda quer ser homolgada para confirmar o tempo feito como recorde mundial.

Esta foi a 30ª edição da Meia Maratona de Lisboa.

(em atualização)