Real Madrid goleado pelo Atlético no dérbi da Liga espanhola

O Real Madrid foi este sábado, 27 de setembro, goleado no dérbi com o Atlético de Madrid, por 5-2, em jogo da 7.ª jornada da Liga espanhola, disputado no terreno dos colchoneros.A equipa da casa adiantou-se no marcador pelo defesa Robin Le Normand aos 14 minutos, mas o Real Madrid deu a volta ao marcador com golos de Kylian Mbappé e Arda Güler. Contudo, o norueguês Alexander Sorloth fez o empate a duas bolas em cima do intervalo.No entanto, a segunda parte foi o descalabro dos merengues que viram o Atlético chegar à mão cheia de golos graças ao argentino Julian Alvarez, que bisou, e a Antoine Griezmann em cima do minuto 90.O Real Madrid, treinado por Xabi Alonso, sofreu a primeira derrota na Liga espanhola, e pode ser ultrapassado pelo Barcelona, que este domingo recebe a Real Sociedad. Já o Atlético subiu provisoriamente ao quinto lugar, reduzindo para seis o atraso para o rival.